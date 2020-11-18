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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KARS - Kurtların sürüye saldırması sonucu 35 koyun telef oldu

KARS - Kurtların sürüye saldırması sonucu 35 koyun telef oldu

- Koyun sürüsünün ahıra doğru ilerlemesi - Besici Ensar Uğurlu'nun yaralı koyunları göstermesi - Telef olan koyunlar - Besici Ensar Uğurlu'nun açıklaması Kars 'ta kurtların sürüye saldırması sonucu 35 koyun telef olduKARS (AA) - Kars 'ta yayladaki sürüye kurtların saldırması sonucu yaklaşık 35 koyun telef oldu.Merkeze bağlı Esenkent köyünde Ensar Uğurlu ve Gül Ahmet Aydemir'in 700 koyunu, çobanlar tarafından otlatılmak üzere Ziyaret Tepesi'ne götürüldü.Burada koyunların arasına giren kurtlar, sürünün bir kısmını Ziyaret Tepesi'nin eteklerine götürdü. Köye gelen sürünün eksik olduğunu gören besiciler, koyunlarını aramaya çıktığında çok sayıda koyunu telef edilmiş halde buldu.Besiciler kaybolan koyunların bulunması için de arama çalışması başlattı.Besicilerden Ensar Uğurlu, kurtların sürünün arasına girdiğini ifade ederek, toplamda yaklaşık 35 koyunun telef olduğunu söyledi.

Bazı koyunların kaçarak köylere sığındığını, 20 - 25 koyunun halen kayıp olduğunu anlatan Uğurlu, "Bizim bu bölgede kurt oluyor, kurt zaman zaman 1 - 2 koyunu alıp götürüyor

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