KARS - Köyde çıkan yangında 4 ev ve 1 traktör yandı
- Yangının çıktığı alandan yükselen dumanlar - İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi - Vatandaşların yangına müdahalesi - Yanan evler Kars 'ta köyde çıkan yangında 4 ev ve 1 traktör yandıKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde çıkan yangında 4 ev ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi.Abubekir Kaleli'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, akrabaları olan İsmail, Bilal ve Mahir Kaleli'nin de evine sıçradı.Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Sarıkamış ile Horasan belediyelerinin itfaiye ekipleri ve Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arasözle yangına müdahale edildi.Köylülerin de yardımıyla yaklaşık 2 saate söndürülen yangında 4 ev ve 1 traktör yandı.
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