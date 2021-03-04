KARS - Kontrollü normalleşme sürecinde alınan tedbirler sıklaştırıldı
- Kontrollü normalleşme süreci - Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün katılımıyla iş yerlerinde denetim yapılması - Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Öksüz ile röportaj Kars 'ta kovid - 19 denetimiKARS (AA) - Kars 'ta Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığında kentin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleşti.Faikbey ve Kazımpaşa caddelerindeki iş yerlerini denetleyen Vali Öksüz başkanlığındaki ekip, esnafların yeni süreçte dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.Toplu taşıma araçlarını da denetleyen ekip, vatandaşları maske takması konusunda da uyardı. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yeni gelen normalleşme süreci ile birlikte vatandaşların dikkatli olunmasını ve kurallara uyması gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşların kurallara uymasını istiyoruz, Sağlığımız için hepimiz birlikte hareket etmemiz lazım. Bu vesile ile düşük riskli gruplar arasına girme hedefi doğrultusunda çalışacağız, gayret edeceğiz. Kontrollü bir normalleşme dönemine girdik, bu dönem de kurallara ve alınan tedbirlere uymamız lazım. Biz bugün sahadayız her tarafı kontrol ediyoruz." diye konuştu. Öte yandan Kağızman ilçesinde de 56 kişilik 7 ekip ilçe merkezinde denetim yaptı.
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