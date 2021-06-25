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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KARS - Kaybolan 15 yaşındaki çocuk bulundu

KARS - Kaybolan 15 yaşındaki çocuk bulundu

- Kaybolan çocuğun İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk şubesine getirilmesi - İfadesinin ardından şubeden çıkışı - Amca Zeki Buldu'nnun konuşması - Rojhat Buldu'nun konuşmasıKaybolan 15 yaşındaki çocuk bulunduKARS (AA) - Kars 'ta dün sabah saatlerinde kaybolan 15 yaşındaki çocuk, kente 50 kilometre uzaklıktaki Digor ilçesi yakınlarında bulundu.Paşaçayır Mahallesi'nde bir mandırada çalışan ve kendisinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılan Rojhat Buldu'yu, polis ekipleri Digor'a bağlı Şenol köyü yakınlarında yol kenarında buldu.İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen Buldu, ailesine teslim edildi.Amca Zeki Buldu, gazetecilere, yeğeninin bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirterek polis ekiplerine teşekkür etti.Rojhat Buldu da Kars 'tan Şenol köyüne yürüyerek gitmek isterken polis ekipleri tarafından bulunduğunu anlattı.

Polis Polis Ekipleri 

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