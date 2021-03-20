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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kars, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü (2)

Kars, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü (2)

- Kent merkezindeki kar yağışı - Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar - Kars - Iğdır kara yolunda yaşanan tipi - Kara yolunda seyreden araçlar - Kara yolları ekiplerinin çalışması - AA muhabiri Cüneyt Çelik'in anonsu Kars ve Ardahan kar yağışıyla yeniden beyaza büründüKARS/ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan'da etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.Ardahan'da sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması başlattı.Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri de yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar nedeniyle sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmasını istedi. - Kars Kars 'ta da gece başlayan kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizledi.Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de kar küreme çalışması başlattı.Sarıkamış ilçesinde ise kar ve tipi etkili oldu.

Muhabir Kar Yağışı 

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