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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KARS - Kar yağışı ve soğuk hava

KARS - Kar yağışı ve soğuk hava

- Camları battaniye ile kapalı araçlar ve araçların camlarındaki buzlanmalar - Buz tutmuş arazide otlayan koyunlar - Kars 'ta kar yağışı ve soğuk hava Kars 'ta gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.Kar yağışı nedeniyle arazilerin beyaz örtüyle kaplandığı kentte, besiciler de hayvanlarını olumsuz hava koşullarına rağmen otlatmaya çalıştı.Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü kentte, vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Kar Yağışı Hayvan 

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