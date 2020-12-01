Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
KARS - Kar yağışı etkili oldu

KARS - Kar yağışı etkili oldu

- Kayakçı heykeli - Yolda yürüyen insanlar - Kar yağışından görüntü Kars 'ta kar yağışı etkili olduKARS (AA) - Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim birimleri arasında yer alan Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.İlçe merkezinde iki gündür etkili olan sis ve soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda güzel görüntüler oluştu.Vatandaşlardan Hasan Gündüz, kar yağışı ile sevindiklerini belirterek, "Türkiye'nin en yüksek rakımına sahip olan yerleşim yerlerinden Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı başladı.
Zamanla yurt genelinin tamamını kapsayacak olan kar yağışına öncülük etmek memleketim adına bizi sevindiriyor." dedi.

Akalan Sevindik Kar Yağışı Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı