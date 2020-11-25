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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KARS - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

KARS - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

- Etkinlik için bir araya gelenler - Turuncu boya ile beyazay zemine boyama yapanlar - Balonlarla "Kadına şiddete hayır" yazılması - Turuncu renkli balonların gökyüzüne bırakılması - Kars Kars 'ta il protokolü ve vatandaşlar, Faikbey Caddesi'ndeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanında düzenlenen etkinlikte, üzerinde "Kadına şiddete hayır" yazan turuncu balonları gökyüzüne bıraktı.Etkinliğe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan da katıldı.
Vali Öksüz, daha sonra Valilikte düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kadınların toplumun en değerli, vazgeçilmez varlıkları olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetin çok üzücü olduğunu ifade eden Öksüz, "Tüm dünyada, ülkemizde maalesef zaman zaman kadına yönelik şiddetler oluyor. Annelik yaparak bizi bugüne getiren, şefkati, sevgisi, hoşgörüsüyle kişiliğimizin oluşmasında çok önemli rolü bulunan, fedakarlığın, özverinin timsali kadınlara toplum olarak çok borcumuz, minnettarlığımız var." dedi.

Şiddete Hayır Gökyüzü Şili Irak 

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