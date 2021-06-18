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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KARS - İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KARS - İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

- Kazaya karışan araçlar - Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması Kars 'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıKARS (AA) - Kars 'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Ömer Şerif Çelebi idaresindeki 36 AG 417 plakalı otomobil, Kars Adliyesi kavşağında, Hasan Çiftçi yönetimindeki 36 AAN 553 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan araçta sıkışan Hasan ve Safinaz Çiftçi, olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Yaralanan bu kişiler ile diğer aracın sürücüsü, Harakani Devlet ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Hastane 

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