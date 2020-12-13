KARS - Hava ulaşımına sis engeli

- Kent genelinde etkili olan sis Kars 'ta hava ulaşımına sis engeliKARS (AA) - Kars 'ta etkili olan sis nedeniyle İstanbul - Kars seferi iptal edildi.Kentte, dün geceden itibaren başlayan ve zaman zaman yoğunlaşan sisin görüş mesafesini düşürmesi hava ulaşımını olumsuz etkiledi.Sis yüzünden İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havaliman'ından Kars Harakani Havaliman'ına yapılması planlanan İstanbul - Kars seferi gerçekleştirilmedi.Bu sefer dışında Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Kars Harakani Havalimanı'na saat 13.05'te inmesi planlanan THY7090 sefer sayılı uçağın sis nedeniyle saat 14.05'te inmesi bekleniyor.
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