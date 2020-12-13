Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
KARS - Hava ulaşımına sis engeli

KARS - Hava ulaşımına sis engeli

- Kent genelinde etkili olan sis Kars 'ta hava ulaşımına sis engeliKARS (AA) - Kars 'ta etkili olan sis nedeniyle İstanbul - Kars seferi iptal edildi.Kentte, dün geceden itibaren başlayan ve zaman zaman yoğunlaşan sisin görüş mesafesini düşürmesi hava ulaşımını olumsuz etkiledi.Sis yüzünden İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havaliman'ından Kars Harakani Havaliman'ına yapılması planlanan İstanbul - Kars seferi gerçekleştirilmedi.Bu sefer dışında Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Kars Harakani Havalimanı'na saat 13.05'te inmesi planlanan THY7090 sefer sayılı uçağın sis nedeniyle saat 14.05'te inmesi bekleniyor.

Hava Ulaşımı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement