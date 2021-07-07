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KARS - Etkili dolu ve sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KARS - Etkili dolu ve sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

KARS - Etkili dolu ve sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

- Dolu yağışının görüntülenmesi - Sağanaktan gizlenen yayalar - Caddedeki su birikintisi - Koşan yayalar - Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalar - Esnaf Turgut Özkesemen ile röportajKARS (AA) - Kars 'ta etkili olan dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ile sokaklarda su birikintisi oluştu.Yoğun su birikintisi nedeniyle sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği Faikbey Caddesi'nde, polis ekipleri önlem aldı.Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da iş yerlerine sığındı.Esnaflardan Turgut Özkesemen, yağmurun aninden bastırdığını belirterek, "Bir saat önce yağmur yağdı ve ortalık sel oldu. Millet yolun karşı tarafına geçemiyor." dedi.
Vatandaşlardan Güner Anlı da yağmur nedeniyle cadde ve sokakların suyla dolduğunu ifade ederek, bu nedenle yolun karşısına geçemediklerini aktardı.

Polis Yağmur Akalan Polis Ekipleri Sağanak 

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