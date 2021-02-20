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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kars-Erzurum demiryolu hattında kar temizliği

Kars-Erzurum demiryolu hattında kar temizliği

- TCDD karla mücadele ekibinin demiryolunda biriken karı temizlemesi - Şehir merkezinde kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle oluşan buz sarkıtları - Karla kaplı ağaçlar ve dallarda tüneyen kuşlar - Evlerinin çevresini kardan temizleyen vatandaşlar - Bir vatandaşın konuşması - Yolda kayak yapan vatandaşlarDoğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyorERZURUM (AA) - Erzurum, Kars ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.Erzurum'da gece başlayan ve aralıklarla yağan kar, il merkezini beyaza bürüdü.Soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor. - Kars Kars 'ta ise iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.Soğuk havanın da etkisi altındaki kentte, belediye ve karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yürütüyor.Öte yandan Kars - Digor kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. - AğrıAğrı'da da 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı zorlaştırıyor.Beyaz örtüyle kaplanan kentte, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünü kardan temizledi.Belediye ekipleri ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipler de sorumluluk alanındaki yollarda kar küreme ile tuzlama çalışması başlattı.

Kar Temizleme Buz Sarkıtları Karla Mücadele Kaldırımlar Kar Yağışı 

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