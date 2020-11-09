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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kars eksi 5’i gördü

Kars eksi 5’i gördü

Su birikintilerinin buz tutmasından genel ve detaylar

Hava Sıcaklığı Uttu Kar Yağışı 

-Termometrenin eksi 5'i göstermesi
-Yerlerin kırağı tutması genel ve detaylar
-Araçların camlarının buz tutması
-Araçların üzerindeki battaniyeden detaylar
-Vatandaşın konuşması
-Sokaklardan detaylar
- Vatandaşın hava su serpmesi
-Suyun havada donması genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Kars'ta, yüksek kesimlere kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye başladı.
Hava sıcaklığının gece eksi 7’yi gördüğü kentte su birikintileri dondu. Vatandaşın havaya serptiği suyun yere düşmeden donması ise dikkat çekti. Kentte etkili olan soğuk havadan dışarıda kalan araçlarda nasibi aldı. Bazı araçların camları buz tutarken, bazı araçlar ise çalışmakta zorlandı. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü. Su birikintilerinin buz tuttuğu Kars'ta soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı kaydedildi. Öte yandan hava sıcaklığı gece eksi 7, gündüz saatlerinde ise eksi 5 derece olarak ölçüldü. KRS-
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