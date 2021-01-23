Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kars eksi 30’u gördü, vatandaşların kirpikleri dondu

Kars eksi 30’u gördü, vatandaşların kirpikleri dondu

Termometrenin eksi 30'u göstermesi

Hava Sıcaklığı Uttu Hayvan Sokak Hayvanları 

-Kırağı tutan ağaçlardan detaylar
-Kars Çayı'ndan soğuktan dolayı dumanların yükselmesi detaylar
-Kırağı tutan ağaçlardan detaylar
-Vatandaşın yüzündeki maske ve kirpiklerin donması detay görüntüler
-Vatandaşın konuşması
-Kırağı tutan ağaçlardan detaylar
-Yüzleri buz tutan sokak hayvanlarından detaylar

( KARS -ÖZEL) KARS

- Kars’ta termometreler eksi 30’u gösterdi. Soğuktan vatandaşların kirpikleri dondu. Sibirya soğukları Kars’ta etkili olmaya devam ediyor. hava sıcaklığının eksi 30 dereceye düştüğü kentte, ağaçlar kırağı tuttu, Kars Çayı’ndan duman çıktı. Sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşların ise maskeleri ile kirpikleri buz tuttu. “Kars’ın soğuğu insanın kirpiğini dondurur” Hava sıcaklığının eksi 30 derece olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Gerçekten Kars’ta kışın en soğuk günü diye biliriz. Bugün hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düştü. Gördüğünüz gibi kaşım, kirpiğime kadar donmuş. Kars’ın soğuğu insanın kaşını kirpiğini dondurur” dedi.
Kentte aşırı soğuklardan sokak hayvanları da olumsuz etkilendi. Soğuktan sokak hayvanlarının yüzü buz tuttu. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 30 derece, sabah saatlerinde ise 29 derece olarak ölçüldü. Soğukların önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı