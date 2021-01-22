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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kars eksi 23’ü gördü, Kars Baraj gölü yeniden dondu

Kars eksi 23’ü gördü, Kars Baraj gölü yeniden dondu

Donan baraj gölü ve ağaçlardan detaylar

Hava Sıcaklığı Baraj Gölü Uttu Kar Yağışı 

-Donan gölden detay görüntüler
-Vatandaşın konuşması
-Donan göl ve yarısı buz altında kalan ağaçlardan detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Kars’ta Sibirya Soğukları etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 23 dereceye düştüğü kentte Kars Baraj gölü yeniden dondu.Kentte son günlerde etkili olan sıcak havadan dolayı bir kısmı çözülen Kars Baraj Gölü, kar yağışının ardından soğuyan havayla birlikte yeniden buz tuttu.“Ağaçların yarısı su altında yarısı su üzerinde”Kars Baraj Gölü’nün su tutmasıyla birlikte sular altında kalan ağaçlar, donan gölde ise görsel şölen sunuyor. Yarısı su üzerinde, yarısı buz altında kalan ağaçlar fotoğraf sanatçılarını bölgeye çekiyor. Ağaçların fotoğraflarını çekmek isteyen fotoğraf sanatçıları buz üzerine çıkamamalarına rağmen ağaçların farklı açılardan fotoğraflarını çekiyor.Kars Baraj gölünün aniden soğuyan hava ile birlikte yeniden buz tutması kentte etkili olan soğuğun ne kadar şiddetli olduğunu birkez daha gözler önüne serdi.Kars’ta hava sıcaklığını eksi 23 derece olarak ölçülürken, hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.
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