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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kars eksi 17’yi gördü, kırağı tutan ağaçlar görsel şölen sundu

Kars eksi 17’yi gördü, kırağı tutan ağaçlar görsel şölen sundu

Beyaza bürünen ağaçlardan detay görüntüler

Hava Sıcaklığı Gesi Uttu Yansıma 

-Köyden ve ağaçlardan detaylar
- Ağaçların Kars Çayı'na yansıması detay görüntüler
-Beyaza bürünen ağaçlardan detay görüntüler

( KARS )- Ağaçlar kırağı tuttu KARS

- Doğu Anadolu Bölgesi etkili olan soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 17 derece olduğu Kars’ta ağaçlar kırağı tutarak beyaz çiçek açtı.Sibirya soğuklarının etkili olduğu kentte Kars Çayı ile birlikte beyaza bürünen ağaçlar görsel şölen sundu.Kars’ta etkili olan soğuktan kırağı tutan ağaçlar ilkbaharda meyve ağaçlarının çiçek açmasını anımsattı. Ağaçların Kars Çayı’na yansıması ise görenleri büyüledi. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 19 derece olarak ölçüldü.
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