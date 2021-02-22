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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KARS - Doğu Anadolu'da soğuk hava

KARS - Doğu Anadolu'da soğuk hava

- İş makinelerinin kar küremesi - Evlerde oluşan buz sarkıtlar - Evin donan camının makine ile açılması - Aracını temizleyen vatandaş - Vatandaşla röportaj - Kars Kentte etkili olan dondurucu soğuklar hayat olumsuz etkiledi.Kentte kar yağışının ardından hüküm süren soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ev ve iş yerlerinin camları kırağı ile kaplandı.Geçtiğimiz hafta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle çözülen Kars Çayı yeniden bazı bölümleri buz tutmaya başladı.
Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle bina çatılarında 4 - 5 santimetre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Araç ve evlerin camları da buzla kaplandı.Bazı vatandaşlar saç kurutma makinesiyle camlardaki buzları eritmeye çalıştı.Sarıkamış Belediyesi ekipleri kar ve buz kütlelerini iş makineleriyle temizleyerek kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Uzunlu Hava Sıcaklığı Buz Sarkıtları Kar Yağışı 

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