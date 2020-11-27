KARS - Dereler ile süs havuzları dondu

- Karlı dağlar - Yolda yürüyen insanlar - Arabasının camını temizleyen vatandaş - Arabasının üzerine battaniye örten vatandaş - Vatandaşlardan Serkan Yücedağ ile röportaj - Buz tutan Acısu Deresi ve çeşme - Yiyecek arayan kuşlarAğrı ve Kars 'ta dereler ile süs havuzları donduAĞRI/KARS (AA) - Ağrı ve Kars 'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle dereler ile süs havuzları buzla kaplandı. - Kars Kars 'ta da soğuklar nedeniyle akarsular buzla kaplandı.İş yerleri ile araç camlarının buz tuttuğu kentte yaşayanlar araçlarının üzerine battaniye örterek soğuklardan korudu.Sarıkamış ilçesine 5 kilometre mesafedeki Acısu Deresi dondu, şadırvanlar ile çeşmeler buz tuttu.Vatandaşlardan Serkan Yücedağ, hava sıcaklığının çok düştüğünü ifade ederek, "Hava bu gece çok soğuktu. İnşallah kar yağar, hava biraz ısınır ve rahatlarız." dedi.
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