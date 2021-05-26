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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KARS - Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kars'a ulaştı

KARS - Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kars'a ulaştı

- Trenin gelmesinin beklenmesi - Kars Tren Garı'na trenin gelmesiÇin'e gidecek 2 ihracat treni Kars 'a ulaştıKARS (AA) - Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan 2 tren, Kars Garı'na geldi.Kocaeli'den pazartesi günü törenle uğurlanan 2 ihracat treni Kars 'a ulaştı.Trenler, gümrükleme işleminin ardından yarın sabah saatlerinde Gürcistan'ın Ahılkelek şehrine uğurlanacak.TCDD Taşımacılık AŞ Köseköy Lojistik Müdürlüğünde toplam 41 konteynerden oluşan ve yerli üretim 2 bin 250 ton melamin kaplı yonga levha yükü taşıyan 2 ihracat treni, pazartesi günü Kocaeli'den yola çıkmıştı.Pasifik Eurasia ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre kat ederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak.

Yerli Üretim 

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