Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kars Çıldır yolunda tipi geçit vermiyor

Kars Çıldır yolunda tipi geçit vermiyor

Etkili olan tipiden genel ve detaylar

Karayolları Kar Temizliği Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Tipide ilerleyen araçlardan genel ve detaylar
-Ekiplerinin çalışmasından genel ve detaylar
-Araçlardan detaylar
-Tipiden genel ve detay görüntülen
-Anons
-Tipi ve araçlardan detaylar

( KARS )- Karayolları ekipleri yoğun mücadele veriyor- Açılan yolar kısa sürede karla doluyor KARS

- Kars-Çıldır karayolunda etkili olan tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Tipi etkili olduğu bölgede karayolları ekipleri karayolunu açık tutmak için sürekli kar temizliği yapıyor. Kars merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu Kars-Çıldır-Ardahan-Gürcistan karayolunun 50’inci kilometresinde tipi etkili oluyor. Tipinin etkili olduğu bölgede Karayolları ve İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bir taraftan karayolunun karını temizlerken, diğer taraftanda yolda kalan araçları çekerek kurtarıyor. Ekiplerin temizlediği karayolunu tipi ise kısa sürede yeniden kapatıyor. Ekipler kapanan yolları açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Kars-Çıldır-Ardahan-Gürcistan karayolunun kullanan sürücüler ise trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Tipinin etkili olduğu bölgede zincirsiz araç geçişlerine izin verilmiyor. KRS-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı