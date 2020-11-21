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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
KARS - Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

KARS - Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

- Cıbıltepe Kayak Merkezinde kar yağışı - Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş'ın konuşması - Ormanlık alanlarda kar yağışı - Kuşların dallarda ve bir kedinin çatıda bekleyişi - Arabasını evinin önünü temizleyen vatandaşlar - Karayolunda iş makinesi ile biriken karın temizlenmesi - Yollarda seyreden araçlarCıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştıKARS (AA) - Kars 'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.Kent genelinde iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.Doğanın beyaz örtüyle kaplandığı kentte yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekti. Vatandaşlar karla kaplanan araçlarını ve evlerinin önünü temizledi.Öte yandan Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü ekipleri de kar küreme çalışması başlattı. - Kar yağışı turizmcileri sevindirdiSarıkamış ilçesinde yağışlarla kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 15 santimetreye ulaşması ise turizmcileri sevindirdi.Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "İki gündür bölgemizde kar yağışı devam ediyor. Her taraf beyaza büründü ve güzel manzara oluştu. Yeterince kar yağdığında kar makinemizle pistleri hazır hale getirerek hizmete sunacağız." dedi.

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