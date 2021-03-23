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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kars Çayı taştı, ağaçlar sular altında kaldı

Kars Çayı taştı, ağaçlar sular altında kaldı

Hidroelektrik Santrali Barajı'ndan detay görüntüler

Ağaçlı Tarım Sel Baskınları Yağışlı Hava Yağan 

-Taşan Kars Çayı'ndan detay görüntüler
-Ağaçların sular altında kalması detaylar
-Vatandaşın konuşması
-Sular altında kalan ağaçlardan detaylar
-Taşan Çaydan detaylar
-Köprü ve taşan çaydan detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Meteorolojinin sel baskınlarına karşı uyarıda bulunduğu Kars’ta yağan yağmur ve eriyen kar, Kars Çayı’nın taşmasına neden oldu. Taşan çay çok sayıda ağacı sular altında bıraktı.Kars'ta havaların ısınması nedeniyle karların erimesi ve etkili olan yağış Kars Çayı’nı taşırdı. Kentte etkili olan lodos ve yağan yağmur, karların hızlı erimesine neden oldu. Eriyen karlar Kars Çayı’nın taşırırken, çay kenarında bulunan ağaçlık alanlar ve tarım arazileri sular altında kaldı.Kars Çayı’nın taştığını belirten vatandaşlar, “Son günlerde etkili olan kar ve yağmur, Kars Çayı’nı da taşırdı. Şu anda ağaçlar sular altında kalmış, bu şekilde devam ederse Kars Çayı tamamen taşar” dediler.Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yağmur, fırtına ve sel baskınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulunmuştu.Taşkından Hidroelektrik Santrali Barajı da etkilendiKars Çayı’nın taşması Dereiçi bölgesinde bulunan Hidroelektrik Santrali Barajı’nı da olumsuz etkiledi. Taşan sular baraj tribünlerinin üzerinden dökülürken, taşkınla birlikte baraj bölgesinde ortaya çıkan görüntü görenleri korkuttu. Akan sular kameralara yansıdı.Yetkililer, özellikle dere yataklarındaki yerleşim alanlarında bulunan vatandaşları sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte yağışlı havanın çarşamba gecesine kadar etkili olacağı öğrenildi.
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