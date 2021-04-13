Kars Çay'ında sürüklenen yavrusunu kurtarmak için akıntıya siper oldu

-Atlardan genel ve detaylar

-Anne atın peşinde çaydan geçen yavru atın suda sürüklenmesi genel ve detaylar

-Anne atın yavrusunun peşinde gitmesi detaylar

-Yavru atın sudan çıkması genel ve detaylar

-Atlardan detaylar



( KARS )- Anne at yavrusu yalnız bırakmadı- Yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi KARS



- Kars’ta yılkı Kars’ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi. Kars Çayı’nda annesiyle birlikte karşıya geçmek isteyen yavru yılkı atı akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen yavru at son anda kurtuldu. O anlar anbean kameralara yansıdı. Havaların ısınmasıyla birlikte araziye çıkan yılkı atları, Kars Çayı’ndan geçerken, kameralara yansıdı. Yavrusuyla birlikte çayı geçmeyen kalkışan anne at ise yavrusunun akıntıya kapılmasıyla şok yaşadı. Ne yapacağını şaşıran anne at bir süre yavrusunun peşinden gitti. Yavru yılkı atı ise bir süre sürüklendikten sonra ayaklarının üzerinde durarak son anda akıntıya kapılmaktan kurtuldu. O anlar kamerayla kaydedildi. Kars merkez Dikme köyü yakınlarına gelen bir gurup yılkı atı burada eriyen karlar ile birlikte taşan Kars Çayı’ndan karşıya geçti. Atların çaydan geçmesi renkli görüntüler ortaya çıkardı. Yavru atın suyla imtihanı ise ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Annesinin arkasından suya giren yavru at akıntının kuvvetiyle sürüklendi. Boğulmaktan son anda kurtulan yavru atı ise annesi biran olsun yalnız bırakmadı. Azgın sulardan çıkmayı başaran yavru at, daha sonra annesiyle birlikte diğer atların yanına geldi. Dikme köyü arazilerinde yaşam mücadelesi veren atlar, hemen köyün yanı başından geçen Kars Çayı’na gelerek buradan su ihtiyaçlarını karşılıyor. Kars Çayında su ihtiyacını karşılayan atlar daha sonra ovaya yayılıyor. (KRS-AT)



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