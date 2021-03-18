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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
KARS - Çanakkale şehitleri, dev Türk bayrağı eşliğinde yapılan kayakla anıldı

KARS - Çanakkale şehitleri, dev Türk bayrağı eşliğinde yapılan kayakla anıldı

- Cıbıltepe Kayak Merkezinde kayakçıların dev Türk bayrağı ve pankartlarla kayması - Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği Başkanı Tarkan Usta'nın konuşması - Kayak severlerin kısa konuşması - Toplu fotoğraf çekimiÇanakkale şehitleri, Kars 'ta dev Türk bayrağı eşliğinde yapılan kayakla anıldıKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla dev Türk bayrağı eşliğinde "saygı kayağı" yapıldı.Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneğinin organizesinde bir araya gelen kayak tutkunları, Cıbıltepe'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesinde buluştu.Kayakseverler, burada açtıkları dev Türk bayrağı ve "Çanakkale geçilmez" pankartı eşliğinde saygı kayağı yaparak zirveden indi.Dernek Başkanı Tarkan Usta, şehitler diyarı olarak bilinen Sarıkamış'tan, Çanakkale şehitlerini anmak için böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade ederek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehit Kayak Tutkunları Akkale Çekim 

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