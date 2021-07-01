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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
KARS - Bozayıya kafa tutan keçi kurbanda kesilmeyecek

KARS - Bozayıya kafa tutan keçi kurbanda kesilmeyecek

- Ayı ile keçinin kavgasının görüntüsü - Ayının görüntüsü - Keçilerin bahçede otlaması - Keçi sahibinin keçiyi sevmesi - Keçi sahibi besici Eset Şahin'in konuşması - Vatandaşlardan Muhammed Taş'ın konuşması Kars 'ta bozayıya kafa tutan keçi kurbanda kesilmeyecek - Keçi sahibi besici Eset Şahin: - "Kurbanlık olarak beslediğim Asena'yı kesecektim ama vazgeçtim, biraz daha yaşasın"KARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde kurbanlık olarak beslenen ve kendisine saldıran bozayıya kafa tutan keçi, Kurban Bayramı'nda kesilmeyecek.İlçede dün yaşanan ve vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan bozayı ile keçi kavgası, sosyal medyada ilgi gördü.Keçi sahibi besici Eset Şahin, AA muhabirine, "Asena" adını verdiği keçisinin bozayıya kafa tuttuğunu hatırlattı.Keçisinin çok cesur olduğunu ifade eden Şahin, "Keçi bahçeye girmişti. Ayı bunu görmüş ve takip ederek bahçede dolandırmış. Tam tutayım derken ayıya dönüp bir iki boynuz vurdu. Ondan sonra vatandaşlar yetişti ve kurtardı. Kurbanlık olarak beslediğim Asena'yı kesecektim ama vazgeçtim, biraz daha yaşasın." dedi.
Vatandaşlardan Muhammed Taş da ayıya kafa tutan cesaretli bir keçiyi ilk defa gördüklerini söyledi.

İlçede dün kara yoluna inen ve daha sonra eski meteoroloji binası bahçesine giren bir bozayı, burada otlayan keçiye saldırmış ve vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde kendisine saldıran bozayıya kafa tutan keçi, çevredekileri gülümsetmişti.

Sosyal Medya Kamera Muhabir Meteoroloji Cep Telefonu 

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