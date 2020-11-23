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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KARS - Beyaza bürünen Sarıkamış büyüledi

KARS - Beyaza bürünen Sarıkamış büyüledi

- Sarıkamış'ta karla kaplı ormanlar - Buz tutmuş göletler - Karla kaplı sarıçam ormanları - Cıbıltepe kayak merkezi - Şakrak kuşlarının yiyecek aramasıBeyaza bürünen Sarıkamış büyülediKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu. Kent genelindeki kar yağışının ardından ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi ve Ağbaba Dağları beyaza büründü. Küçük göletlerin buz tuttuğu ilçede, kayak merkezi ve dağların yanı sıra karla kaplanan sarı çam ormanlarındaki ağaçlar "beyaz gelinliğini" giydi. Karın yağmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken şakrak kuşlarının, bitkilerin tomurcuklarını yiyerek beslenmeye çalışması dikkati çekti.

Kayak Merkezi Uttu Kar Yağışı 

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