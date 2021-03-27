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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kars beyaza büründü

Kars beyaza büründü

beyaza bürünen kentten genel ve detaylar

Hava Sıcaklığı Yazla Yağan Tarihi Mekan Kar Yağışı 

-kar altında yürüyen vatandaşlardan detaylar
-Tarihi binalardan detaylar
-beyaza bürünen şehirden genel ve detay görüntüler
-Vatandaşın konuşması
-Detaylar

( KARS )- Kentte kar yağışı etkili oluyor KARS

- Kars'ta, Mart ayında kara kış yaşanıyor. 8 ayı kış olan kent yeniden beyaza büründü. Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte kış hüküm sürüyor. Özellikle kent merkezinde yağan kar, vatandaşları şaşırtmaya devam ediyor. Dün akşam başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düşmesiyle birlikte yerler buz tuttu. Kars’ta kışın devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, “Mart’ın son günlerindeyiz. Kars’ta kış devam ediyor. kış aylarında yağması gerekn kar baharda yağıyor. Şuanda Kars karakışa teslim olmuş durumda, her taraf yeniden beyaza büründü” dediler. Bahar ayında kışın yaşandığı kentte, beyazlar altında kalan Kars Kalesi ve Harakani Türbesi ve Kümbet Cami ve tarihi mekanlar ise kart postalık görüntüler ortaya çıkardı. (KRS-MA)
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