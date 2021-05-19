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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KARS - Baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı

KARS - Baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı

- Olay yerinden görüntüler - Suya gömülen araçtan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiKARS (AA) - Kars 'ta baraj gölüne düşen ve tamamen suya gömülen otomobildeki 3 kişiyi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.O.D'nin kullandığı araç, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Kars Barajı'na düştü.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, 112 Acil Servis, jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, suya gömülen araçta boğulmamak için otomobilin üzerine çıkan O.D ile L.E ve S.T'yi kısa sürede kurtardı.Ekiplerin titiz çalışması sonucu bulundukları yerden alınarak Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis Jandarma Bild Baraj Gölü 

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