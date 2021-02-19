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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
KARS - Aras EDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi

KARS - Aras EDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi

- Karlı ormanlar - Yolda yürüyen insanlar - Buz sarkıtları ile güvercinler - Kuşların yemlenmesi - Yem döken esnafın konuşması - Elektrik ekiplerinin çalışması Kars 'ta Aras EDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisiKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde Aras EDAŞ ekipleri, zorlu kış koşullarında vatandaşlara kesintisiz hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor.Sarıkamış Aras EDAŞ İşletme Şefi Ümit Karaca, AA muhabirine, vatandaşların mağdur olmaması için karlı yolları, dağları aşarak çalışma yaptıklarını söyledi.

Ekiplerin her zaman sahada olduğunu anlatan Karaca, "Sarıkamış ekibi olarak zorlu kış şartlarında çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın kesintisiz elektrik alabilmeleri için arıza, bakım onarım ekibi, endeks personeli ve diğer personellerle 7/24 görevimizin başındayız." dedi.

Muhabir 

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