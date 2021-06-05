Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KARS - Ani frenle devrilen kovanlardan çıkan arılar araca yayıldı

KARS - Ani frenle devrilen kovanlardan çıkan arılar araca yayıldı

- Kaza yapan a - Araç içindeki arılar - Arıcıların kıyafetlerini giymesi - Arıcı Yıldırım Anlı ile röportaj Kars 'ta ani frenle devrilen kovanlardan çıkan arılar araca yayıldıKARS (AA) - Kars 'ta, arı yüklü aracın kırmızı ışıkta aniden durması sonucu devrilen kovanlardan çıkan arılar, araç içinde yayıldı.Arıları kışlattığı yerden Digor ilçesine taşıyan Yıldırım Anlı'nın, Haydar Aliyev Caddesi'nde kırmızı ışıkta ani frenle durması sonucu panelvan tipi araçtaki kovanlar devrildi.Arıların kovanlardan çıkmasıyla Anlı ve oğlu araçtan çıkarak kapıları kapattı.Kısa sürede aracın içerisini arıların sardığı olayda, durumu fark eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.Arı tulumu giyen Anlı ile oğlu, aracı şehir dışında güvenli bir alana götürdü.Arıcı Yıldırım Anlı, yaptığı açıklamada, kırmızı ışıkta aniden durunca kovanların devrildiğini ve arıların arabanın içine dolduğunu söyledi.

Polis Kırmızı Işık Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Kışla 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement