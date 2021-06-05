KARS - Ani frenle devrilen kovanlardan çıkan arılar araca yayıldı
- Kaza yapan a - Araç içindeki arılar - Arıcıların kıyafetlerini giymesi - Arıcı Yıldırım Anlı ile röportaj Kars 'ta ani frenle devrilen kovanlardan çıkan arılar araca yayıldıKARS (AA) - Kars 'ta, arı yüklü aracın kırmızı ışıkta aniden durması sonucu devrilen kovanlardan çıkan arılar, araç içinde yayıldı.Arıları kışlattığı yerden Digor ilçesine taşıyan Yıldırım Anlı'nın, Haydar Aliyev Caddesi'nde kırmızı ışıkta ani frenle durması sonucu panelvan tipi araçtaki kovanlar devrildi.Arıların kovanlardan çıkmasıyla Anlı ve oğlu araçtan çıkarak kapıları kapattı.Kısa sürede aracın içerisini arıların sardığı olayda, durumu fark eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.Arı tulumu giyen Anlı ile oğlu, aracı şehir dışında güvenli bir alana götürdü.Arıcı Yıldırım Anlı, yaptığı açıklamada, kırmızı ışıkta aniden durunca kovanların devrildiğini ve arıların arabanın içine dolduğunu söyledi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım