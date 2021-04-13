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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kars'a Nisan’da lapa lapa kar yağdı

Kars'a Nisan’da lapa lapa kar yağdı

Lapa lapa yağan kardan genel ve detaylar

Yağmurlu Kaldırımlar Yağan Kar Yağışı Irak 

-Kar altında yürüyen vatandaşlardan detaylar
-Vatandaşın konuşması
-Kar yağışından genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Kars'a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı. Biran anda bastıran kar yüksek kesimleri yeniden beyaza bürüdü. Kars’ta birkaç gündür etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, yerini kar yağışına bıraktı. Öğlenden sonra başlayan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Kars’a Nisan’da kar yağdığını belirten vatandaşlar, “Nisan’dayız işet kar yağıyor. Baharı bekliyorduk karla buluştuk. Kış Kars’a geri geldi ve kışın bu kadar kar yağmadı” dedi.
Kar yağışından dolayı vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorluk çekerken, yüksek kesimlerin beyaz bürünmesi ise çiftçileri korkuttu. (KRS-ÖB-Y)
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