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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kars’a beklenen kar yağdı, kent merkezi beyaza büründü

Kars’a beklenen kar yağdı, kent merkezi beyaza büründü

Kars Kalesi'nden detay görüntüler

Yazla Tarihi Bina Allah Yağan Kar Yağışı 

-Kale ve Havariler Kilisesi'nden detaylar
-Yürüyen vatandaşlardan detay görüntüler
-Kilise ve Ulu Camiden detaylar
-Beyaza bürünen cadde ve sokaklardan genel ve detay görüntüler
-Timuçin Güney'in konuşması

( KARS ) KARS

- Kars’ta uzun süreden beri beklenen kar yağdı. Saba doğru başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Kars’ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu kentte sokaklara çıkan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerken, yağan kar vatandaşlarında yüzünü güldürdü. Kars’a karın yakıştığını ifade eden Timuçin Güney, “Beklenen kar yağdı. İnşallah 1 metre kar yağar, Çünkü Kars’a kar yakışıyor” dedi.
Öte yandan beyaz örtüyle kaplanan kentte tarihi binalarda beyazla birlikte görsel şölen sundu. Kars Kalesi, Havariler Kilisesi, Evliya Cami ve caddelerde kart postal görüntüler ortaya çıktı.
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