Karpuzlu'daki yangına 4 helikopter ile havadan müdahale sürüyor

-helikopterlerin su atması



( MUĞLA ) MUĞLA



- Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde başlayan orman yangınına 4 helikopter ile havadan, 12 arazöz ve 2 dozerle de karadan müdahale sürüyor. Yangın, Tekeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Muğla'nın Milas ilçesi Çukurköy Mahallesi'ne doğru ilerledi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan, helikopterler de sortileri ile havadan alevlere müdahale ediyor. Yangına 4 helikopter ile havadan, 12 arazöz ve 2 dozerle de karadan müdahale sürüyor.

