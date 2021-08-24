Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Karpuzlu'daki yangına 4 helikopter ile havadan müdahale sürüyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Karpuzlu'daki yangına 4 helikopter ile havadan müdahale sürüyor

Karpuzlu'daki yangına 4 helikopter ile havadan müdahale sürüyor

Yangın bölgesinden havadan görüntüler

Yangın Ormanlı Gesi Orman Yangını Helikopter 

-helikopterlerin su atması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde başlayan orman yangınına 4 helikopter ile havadan, 12 arazöz ve 2 dozerle de karadan müdahale sürüyor. Yangın, Tekeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Muğla'nın Milas ilçesi Çukurköy Mahallesi'ne doğru ilerledi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan, helikopterler de sortileri ile havadan alevlere müdahale ediyor. Yangına 4 helikopter ile havadan, 12 arazöz ve 2 dozerle de karadan müdahale sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı