Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karpuz sattığı sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Karpuz sattığı sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Olay yerindeki polislerden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Silahlı Saldırı Atar Damar Saldırı 

-Polis araçlarından görüntüler
-Boş kovandan görüntüler
-Karpuz tezgahının görüntüsü
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da yol kenarında karpuz satan genç motosikletli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Olay, saat 03.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yol kenarında tezgah üzerinde karpuz satan İbrahim A., motosikletli kimliği belirlenemeyen şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler İbrahim A.’ya doğru yaklaşık 10 el ateş açıp olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan İbrahim A. kanlar içerisinde yere yığıldı. Kurşunun atar damara gelmesi neticesinde İbrahim A., çok fazla kan kaybedince durumu ağırlaştı. Çevredeki vatandaşlar sağlık unsurlarının gelmesini beklemeyerek İbrahim A.’yı özel bir hastaneye kaldırdı. Özel Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından İbrahim A., Adana Şehir Hastanesine sevk oldu. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement