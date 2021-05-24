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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karnından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı

Karnından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı

Yaralının hastaneye getirilmesi

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Ameliyat 

-Olay yerinden görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nde karnından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay Körfez ilçesi, Hacıosman Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.K.(43) adlı şahıs işyerinde karnından silahla vuruldu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Karnına tek kurşun isabet edilen İ.K.’nın ameliyata alındığı öğrenildi. İşyerinde çalışanlar, şahsın kendi kendini vurduğunu ileri sürdü. Olayla ilgili inceleme başlattı.
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