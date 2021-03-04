Karnından uyuşturucu zulası çıktı



- 72 kapsül metamfetamini yutarak Van’dan Ankara’ya gelen yabancı uyruklu şahıs, kapsüllerin midesinde patlaması üzerine rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanan şahıs, hastanedeki 5 günlük tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Van’dan Ankara’ya otobüsle gelen O. Zahed Ahmed Narziveh’in midesinden 890 gram ağırlığında 2’si patlamış halde 72 kapsül metamfetamin maddesi yakalandı. Midesindeki kapsüllerin patlaması sebebiyle fenalaşan ve Ankara Şehir Hastanesine getirilen şahsın röntgen görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı. Mahkeme kararına istinaden ameliyata alınan şahsın midesinden çıkartılan uyuşturucu maddelerin belirlenmesi üzerine O. Zadeh Ahmed Narziveh adliyeye sevk edildi.



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