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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karnına sapladığı bıçakla kendini öldürmeye çalıştı

Karnına sapladığı bıçakla kendini öldürmeye çalıştı

-Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Olayın meydana geldiği evden görüntü
--Ekiplerden görüntü
--Yaralı şahsın hastaneye getirilmesi
--Detay

( KOCAELİ -ÖZEL) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ailevi problemleri olduğu öğrenilen bir şahıs, eline aldığı bıçağı vücuduna saplayarak yaşamına son vermeye çalıştı. Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Sarısu Mahallesi Petekli Sokak’ta meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile problemleri olan Mehmet P., evinde eline aldığı bıçağı vücuduna sapladı. Olayı gören Mehmet P.’nin aile üyeleri durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçağın kalbine çok yakın bir noktaya sağlandığı belirlendi Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet P., sedyeyle evden çıkartılarak ambulansa taşındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Mehmet P., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren Mehmet P.'nin vücuduna sapladığı bıçağın kalbine çok yakın bir noktaya geldiği öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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