Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi

-- Yaralı kadının hastaneye kaldırılması

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( KOCAELİ )- Birlikte yaşadığı şahısla tartışınca bıçağı karnına batırdı- Hamille kadın karnındaki bebeği öldürmeye çalıştı KOCAELİ



- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde resmi nikahı olmayan eşiyle tartışan hamile kadın, karnına bıçak saplayarak hem bebeğini hem de kendini öldürmeye çalıştı. Olay 12.15 sıralarında Körfez Yeniyalı Mahallesi Zemzem Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hamile olan H.G.K. (20) adlı kadın, resmi nikahı olmadığı kocası Ş.B.G. (23) ile birlikte yaşadıkları evde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sinir krizi geçiren H.G.K, eline aldığı bıçağı karnına batırarak hem bebeğini hem de kendini öldürmeye çalıştı. H.G.K.’nin yaralandığını gören Ş.B.G., durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hamile kadın, ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadın ve bebeğinin durumun iyi olduğu, yaralı H.G.K.’nin daha önce de birlikte yaşadığı Ş.B.G. ile tartışarak kolunu kestiği iddia edildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. (GY-



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