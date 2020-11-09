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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Karlıova’nın dağlarına ilk kar düştü, havalar soğudu

Karlıova’nın dağlarına ilk kar düştü, havalar soğudu

-Karlıova ilçesi detay

Hava Sıcaklığı Gündüzler Kahvehane Yağan 

--Karın düştüğü tepeler detay
--Soba detay
--Röp

( BİNGÖL ) - BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Havaların da soğuduğu ilçede ise sobalar kurularak yakıldı. Bingöl’de yılın 6 ayının kış geçtiği Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere kar yağmaya başladı.
3 bin 200 rakımlı Bingöl ve Kartal Dağları’na yağan mevsimin ilk karı, ilçede hava sıcaklığını geceleri -7'lere gündüzleri ise 2 dereceye kadar düşürdü. Kış aylarının hazırlıklarının tamamlandığı ilçede, kahvehanelere de sobalar kurularak, yakılmaya başladı.
İlçe sakinlerinden Ali Bulki, “Karlıova yüksek kesimlerinden dolan Bingöl ve Kartal dağlarına kar düştü. Geceleri bayağı bir soğuk oluyor, gece eksi 7’lere kadar iniyor. İlçede güneş olmasına rağmen gündüz 2 derece"dedi.
(AT-HİV-Y)
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