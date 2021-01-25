- Karlıova’da fırıncıların karda zorlu mesaisi

-Fırıncının odunları kar altından çıkarması ve kırması

-Odunların fırına atılması ve fırında ekmek pişirilmesinden detay

-Karlıova'daki mahalle ve sokaklardan yoğun kar detayları

-Fırıncı ile röp.

-Genel ve detay



( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı yerini soğuk havaya bırakmasıyla yaşam şartları da olumsuz etkilenmeye başladı.

Kış aylarının çetin geçtiği Bingöl'ün Karlıova ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi durdu. Hava sıcaklığının eksi 20'lerde olduğu ilçede yaşam şartları da olumsuz etkilendi. Belediye ekipleri tarafından yollar tamamen açılıp, buz sarkıtları temizlenirken, soğuk hava nedeniyle esnaflar zor anlar yaşamaya başladı.

Kar ve soğuk havadan en çok ise fırıncılar etkilendi. İş yerini kısıtlama günleri de olmak üzere her gün düzenli olarak açan esnaf, kar altındaki donmuş odunları zahmetle çıkarıp fırınlarını üretime hazır hale getiriyor. Ateşin önünde sıcak, dışarı da da soğukla mücadele eden fırıncılar zahmetle günlük ekmeklerini çıkartıyor. Kış şartlarının hayatı olumsuz etkilediğini belirten fırın çalışanlarından Şahin Yıldırım “Karlıova’nın kış şartlarını gördünüz yoğun kar altında. Biz de karın altından odun çıkarıyoruz ve bu odunları kırarken soğukta dayanılmaz oluyor. Normalde sabah saat 05:00’de gelip hamur yoğurmamız gerekirken yarım saat erkenden gelip odunları karın altından çıkarıp fırını yakıyoruz. Yaktıktan sonra ekmeği çıkarıp elimizden geldiği kadar halkın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Bu bölgenin şartları zor. Özellikle hayvancılık yapan kesimlere ve vatandaşlara Allah yardım etsin” dedi.

(RY-HİV-



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