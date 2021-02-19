Karlı yolları aşıp yardım ulaştırdılar

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( BURSA -DRONE)- Osmangazi’den kış gününde yürek ısıtan yardım BURSA



- Osmangazi Belediyesi, şiddetli kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu dağ yöresinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara battaniye, soba ve erzak ve hijyen seti dağıttı.

‘Belediyem Benimle’ ekibini karşılarında gören vatandaşlar, karda kışta kendilerini unutmayan Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Türkiye’nin örnek sosyal sorumluluk projesi ‘Belediyem Benimle’ ekipleri tarafından 8 yıldır kesintisiz şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısını çalmaya devam ediyor. Şiddetli kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu bu günlerde, özellikle dağ yöresindeki mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri unutmayan Osmangazi Belediyesi, Belediyem Benimle ekipleri tarafından 18 mahallede belirlenen kimsesiz ve yardıma muhtaç ailelere tek tek ulaşarak soba, erzak, battaniye ve hijyen seti yardımında bulundu. Karlı kaplı yolları aşarak ulaştıkları Güneybudaklar Mahallesi’nde yaşayan Emel (68) ve Ethem Şahin (74) çifti, şiddetli soğuk ve kar yağışına rağmen Belediyem Benimle ekibini ellerindeki yardım malzemeleri ile birlikte karşılarında görünce, duygu dolu anlar yaşadı. Getirdikleri yardım malzemelerini evlerine kadar taşıyan ekiplere teşekkür eden yaşlı çift, “Bu karda kışta bizleri unutmayan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a, karla kaplı yolları aşıp kapımıza kadar gelen kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Hızır gibi yetiştiler. Allah hepsinden razı olsun. Allah ayaklarına taş değirmesin” diyerek ayrı ayrı teşekkür etti. Aynı köyde yaşayan Hüseyin Temel de, karla kaplı yolda karşıladığı ekiplerin verdiği yardımları aldıktan sonra Başkan Dündar’a teşekkür etti. Çaybaşı Mahallesi’nde yaşayan 78 yaşındaki Şerife İlhan ise, yardım ekiplerini evinin bahçesinde karşıladı. İlhan, “Çocuklarım şehirde yaşıyor. Eşim vefat ettikten sonra köyde tek başıma kalıyorum. Belediyenin bana yardım edeceğini muhtarımızdan öğrendim. Bugün de kapıma kadar geldiler. Bizleri unutmayıp yardım eden Başkanımız Mustafa Dündar’dan Allah razı olsun. Çok sevindim. Allah da onları sevindirsin, işlerinde kolaylıklar versin” diye dua etti. Osmangazi Belediyesi, vatandaşların yanı sıra, dağ yöresindeki mahalle muhtarlıklarına da ısıtıcı yardımında bulundu. Belediyenin verdiği ısıtıcıları alan Güneybudaklar Mahalle Muhtarı Ali Gürbüz, “Bizleri her zaman destekleyen, taleplerimizi yerine getirmek için kar kış demeden çalışan Başkanımız Mustafa Dündar’a, bizleri de unutmayıp ısıtıcı yardımında bulunduğu için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.





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