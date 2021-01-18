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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Karlı yolda yan yatan minibüsü iş makinesi ile kurtardılar

- Karlı yolda yan yatan minibüsü iş makinesi ile kurtardılar

-Aracın iş makinesi ile devrildiği alandan kurtarılması

Alışveriş Market İş Makinesi Kar Yağışı Trol 

-- Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kırsal mahallelere seyyar market olarak giden panelvan minibüs, karlı yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kara saplanan araç, belediye iş makinesi ile kurtarıldı. Olay Gölcük Şevkatiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gölcük’te kırsal mahallelerde vatandaşların alışveriş ihtiyacını seyyar olarak karşılayan Ford marka 41 ADF 806 plakalı panelvan minibüs, yoğun kar yağışı sonrasında yoldan çıktı. Yol kenarına devrilen aracın sürücü yara almadan kurtulurken, devrilen aracın yardımına ise kar yağışı sonrasında yol açma çalışmaları yapan Gölcük Belediyesi iş makinesi yetişti. İş makinesine bağlanan halat ile devrildiği yerden kurtarılan panelvan minibüs, çekici ile yoldan kaldırıldı. (GY-Y)
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