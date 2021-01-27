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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karlı yolda kayan otomobil dereye uçtu

Karlı yolda kayan otomobil dereye uçtu

dereye uçan otomobilden detay

İlk Müdahale Bild Akkale Uçan Otomobil Trol 

-çekici yardımıyla çekilmesinden detay
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Çan ilçesinde karlı yolda otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Kaza bu akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünden Çanakkale’ye gitmekte olan E.Ö. idaresindeki 17 AAN 412 plakalı otomobil Etili kavşağında karlı yolda kayarak dereye uçtu. Otomobil sürücüsü E.Ö. ile yanındaki arkadaşı O.S. hafif şekilde yaralandı. Menfez çıkışına ters şekilde düşen otomobile ilk müdahaleyi devriye görevi yapan Çan ilçe Jandarma Trafik Timi ile Karayolları ekipleri yaptı. Yağmur suları içinde kalan sürücü E. Ö. ile O. S kazayı hafif şekilde atlattı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza yapan otomobil de çekici yardımıyla dereden çıkarıldı. (İÇ-UYC
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