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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Karlı yolda kalan vatandaşların yardımına halk otobüsü koştu

Karlı yolda kalan vatandaşların yardımına halk otobüsü koştu

-Otobüsün seyir halinde ilerlemesi

Güzergah Halk Otobüsü Kar Yağışı Irak 

--Bekleyen vatandaşların otobüse binişi
--Otobüs içinden detaylar
--Şoför röp.
--detaylar

( KOCAELİ ) -- Güzergahı dışına çıkan otobüs sürücüsü yolda kalanları gidecekleri yere ulaştırdı KOCAELİ

- Kocaeli'de sabah erken saatlerde yoğun kar yağışı sebebiyle yolda kalan vatandaşların yardımına koşan halk otobüsü sürücüsü, güzergahı dışına çıkarak vatandaşları gidecekleri yere ulaştırdı. Kocaeli’nde dün akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı D-100 Karayolu’nda ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı sebebiyle sabah saatlerinde karla kaplanan D-100 Karayolu’nda bazı araçlar yolda kaldı. Duraklarda ise vatandaşlar uzun süre otobüsün gelmesini bekledi. Kapalı yolda kalan bazı vatandaşlar otobüslerden inerek yolu yaya olarak devam etmek istedi. Otobüslerden inen vatandaşlar kar ve rüzgar nedeniyle yolda yürümekte zorlandı. Sabah saat 05.30 Otogar kalkışlı Hat 200 şoförü İbrahim Çen, güzergahında vatandaşları mağdur etmedi. D-100 karayolunda kalan, yolda yürüyen ve hat dışı olan duraklardaki vatandaşları otobüsüne alan Çen, vatandaşları gidecekleri yere kadar götürdü. "Vatandaşları yolda bırakamazdım" Sabah saatlerinde kar yağışının çok şiddetli olduğunu ifade eden Çen, "Normal şartlarda güzergahımız dışındaki duraklardan yolcu almamız yasak. Ama sabah saatlerinde kar yağışı şiddetli ve vatandaşların bazıları yolda yürüyordu. Biz ne kadar ulaşım hizmeti veriyor olsak ta yaptığımız hizmet kamu hizmeti. Devlet vatandaşını yolda bırakmaz diye düşündüm ve yolda yürüyen, uzun süredir güzergahımız dışında bekleyen vatandaşları otobüsüme aldım. Gidecekleri yerlere vatandaşlarımızı ulaştırdık" dedi.
(HFV-GY-
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