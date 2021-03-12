Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Karlı kış gününde yaban hayvanları böyle yemlendi

Karlı kış gününde yaban hayvanları böyle yemlendi

YEMLERİN PALETLİ ARAÇLARA YÜKLENMESİ

Hayvan Irak 

-PALETLİ ARAÇLARLA KARLI BÖLGELERE GİDİLMESİ
-FARKLI AÇILARDN DETAYLAR
-YEMLERİN BIRAKILMASI
-MÜDÜRLERİN AÇIKLAMALARI

( BURSA ) BURSA

- Yaban hayatına destek olmak maksadıyla ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için, Uludağ Milli Parkı sorumluluk alanında yemleme yapıldı. Paletli araçlarla çıkarılan yaklaşık 2 bin 500 kilogramlık yem bırakılırken, bölgeye yerleştirilen foto kapanlarla da sonuçları gözlenmeye başlandı. DKMP 2. Bölge Müdürlüğü ile Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu Ziraat Odası Başkanlığının destekleri ile tedarik edilen 2 bin 300 kilogram pazar artığı ve 200 kilogram ıskarta ekmek olmak üzere toplam 2 bin 500 kilogram yem, Uludağ'ın bin 750 metre rakımlı Çobankaya mevkiine bırakıldı. Yemleme çalışmasına Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, DKMP 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hidayet Topcu ve Uludağ Milli Park Müdürü Yüksel Akdoğan’ın katılımları yapıldı. Aynı zamanda yemleme yapılan bölgeye yerleştirilen foto kapanlar ile yemleme sonuçları gözlemlenmeye başlandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement