Karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan dağ keçileri böyle görüntülendi

-- Dağ keçileri göç yolunda karları aşarak ilerlemesi

-- Detay ve genel görüntüler



( ERZİNCAN -ÖZEL)- Terörden temizlenen Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı ERZİNCAN



- Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı. Çok sayıda dağ keçisinin karlı dağları aşarak göç yoluna koyulması İhlas Haber Ajansı



ekibi tarafından görüntülendi. Görüntüler belgeselleri aratmadı. İçişleri Bakanlığı’nın sınır ötesinin yanı sıra son yıllarda yurt içinde de sürdürdüğü ‘Eren’ operasyonlarıyla birçok bölge terörden temizlendi. Bir zamanlar terör endişesi duyulan Tunceli ile Erzincan arasındaki Munzur Dağlarında hem Tunceli hem de Erzincan Jandarma Komutanlığı timleri, Kemah, Pülümür, Ovacık kırsallarında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla terörün sonu getirildi, çok sayıda örgüt elemanı etkisiz hale getirildi.

Terörden temizlenen Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonun da artış gözlendi. İlkbaharla birlikte muhteşem bir doğa manzarası sunan Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı.

3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri sürüler halinde görüntülendi. Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri, İHA ekibi tarafından göç yolunda görüntülendi. Karlı arazide tek sıra halinde bata çıka ilerlemeye çalışan dağ keçileri belgeselleri aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.



loading...