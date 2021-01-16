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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karlar altındaki peribacaları görüntüsüyle mest etti

Karlar altındaki peribacaları görüntüsüyle mest etti

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

( NEVŞEHİR -ÖZEL-DRONE)- Kapadokya’yı hiç böyle görmediniz NEVŞEHİR

Gesi Kar Yağışı Irak 


- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi kar yağışının ardından oluşturduğu görüntüler ile kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi kar yağışının ardından kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Kapadokya’da dün akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinde peribacalarının karlarla kaplı görüntüsü havadan görüntülendi.
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