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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Karlar altındaki Belgrad Ormanı'nda masalsı görüntüler

Karlar altındaki Belgrad Ormanı'nda masalsı görüntüler

Havadan görüntü

Göller Bild Kalaba Uttu Irak 

-Buz tutan ağaçların görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL ) - (ÖZEL)Karlar altındaki Belgrad Ormanı'nda masalsı görüntüler- Karlar altındaki Belgrad Ormanı havadan görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul’un en çok ziyaret edilen yerlerinden Belgrad Ormanı, karlar altındaki görüntüsüyle hayran bıraktı. Kartpostallık manzara havadan görüntülendi. İstanbul’da şehrin kalabalığından kaçmak isteyen vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alan Belgrad Ormanı'nın beyaza bürünmüş hali kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı. Orman içinde araçlarıyla gidenler adeta masalsı bir yolculuğa çıkarken, havadan çekilen görüntülerde donmuş ağaçlar, göz alabildiğince bembeyaz örtüyle kaplanmış orman içinden asfalt yollar dikkat çekti. Orman içinde bulunan göllerin bazı kısımları ise buz tuttuğu görüldü.
(AFS-HK-
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