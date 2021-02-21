Karlar altındaki Aydos Ormanları'nda kartpostallık görüntüler

- İstanbul’da kar yağışı sonrası beyaz gelinliğini giyen Aydos Ormanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Karlar altındaki orman havadan görüntülendi. Geçen hafta yoğun kar yağışı etkisi altında kalan İstanbul beyaz gelinliğiyle doyumsuz manzaralar oluşturdu. Anadolu yakasında yüksek rakımlı noktalarından olan Aydos Ormanı'nda oluşan manzaralar izleyenleri mest etti. Beyaz gelinliğini giyen Aydos ormanı drone ile havadan görüntülendi.
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