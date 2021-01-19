Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Karla örtülü İstanbul'da kış güneşinin kartpostallık gün batımı

Karla örtülü İstanbul'da kış güneşinin kartpostallık gün batımı

Havadan gün batımı

Gökyüzü Plato Kar Yağışı Irak 

-Gün batımı köprüye
-Hızlı gün batımı

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’da gün batımıyla seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Havadan çekilen şehrin eşsiz manzarası izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Beklenen kar yağışının gelmesi ile adeta gelinliğini giyen İstanbul’un her noktası kartpostallık bir manzaraya sahne oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresinde gün batımı manzarası havadan görüntülendi. Kızıla bürünün gökyüzü karlarla kaplı şehri adeta film platosuna çevirdi. Gökdelenlerin arasından gün batımı manzarası görenleri kendine hayran bıraktı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı